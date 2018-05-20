ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

Honor Play 7 ينطلق في الصين بهذا السعر

الأحد 20/مايو/2018 - 05:22 م
Honor Play 7 ينطلق في الصين بهذا السعر
طباعة
 
كشفت شركة "أونور" عن هاتف Honor Play 7 بسعر منخفض للغاية تحت 100 دولار، وهذا سيكون خيال العديد من الأسواق في العالم، ويأتي الهاتف بشاشة دقتها 1440*720 بكسل بأبعاد 18:9 الطولية ومغطاة بطبقة 2.5D من الزجاج المنحني من الحواف.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك وليست سناب دراغون، لذا يأتي بمعالج MT6739 رباعي النوى بتردد 1,5 غيغاهرتز لا تتوقع منه الكثير من الأداء، ويدعم الهاتف شريحتي اتصال مع بطاقة ذاكرة أيضاً وكذلك شبكات الجيل الرابع ويحوي مودم VoLTE.

ولا ينقصه شيء من طرق الاتصال الأخرى سواء واي فاي وبلوتوث 4.2 وحتى GPS وراديو FM مع منفذ سماعات، ولديه ذاكرة عشوائية 2 ميجابايت مع ذاكرة تخزين 16 غيغابايت يمكن توسيعها ببطاقات خارجية.

والكاميرا الخلفية 13 ميغابكسل مع فلاش ومن الأمام 5 ميغابكسل أيضاَ مع فلاش. والأهم في الهاتف ربما بطاريته الكبيرة قياساً لمواصفاته فهي بسعة 3020 ميلي أمبير.

كما أن الهاتف يعمل بنسخة أندرويد أوريو ويتوفر بالألوان الأزرق والأسود والذهبي ويتوفر في الصين بسعر 95 دولار فقط.
المزيد عن: هواتف مواصفات عالم التقنية سعر مخفض تقنية جديدة Honor Play 7 هاتف Honor Play 7
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 5:40:01 PM