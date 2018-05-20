Honor Play 7 ينطلق في الصين بهذا السعر

كشفت شركة "أونور" عن هاتف Honor Play 7 بسعر منخفض للغاية تحت 100 دولار، وهذا سيكون خيال العديد من الأسواق في العالم، ويأتي الهاتف بشاشة دقتها 1440*720 بكسل بأبعاد 18:9 الطولية ومغطاة بطبقة 2.5D من الزجاج المنحني من الحواف.





ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك وليست سناب دراغون، لذا يأتي بمعالج MT6739 رباعي النوى بتردد 1,5 غيغاهرتز لا تتوقع منه الكثير من الأداء، ويدعم الهاتف شريحتي اتصال مع بطاقة ذاكرة أيضاً وكذلك شبكات الجيل الرابع ويحوي مودم VoLTE.





ولا ينقصه شيء من طرق الاتصال الأخرى سواء واي فاي وبلوتوث 4.2 وحتى GPS وراديو FM مع منفذ سماعات، ولديه ذاكرة عشوائية 2 ميجابايت مع ذاكرة تخزين 16 غيغابايت يمكن توسيعها ببطاقات خارجية.





والكاميرا الخلفية 13 ميغابكسل مع فلاش ومن الأمام 5 ميغابكسل أيضاَ مع فلاش. والأهم في الهاتف ربما بطاريته الكبيرة قياساً لمواصفاته فهي بسعة 3020 ميلي أمبير.





كما أن الهاتف يعمل بنسخة أندرويد أوريو ويتوفر بالألوان الأزرق والأسود والذهبي ويتوفر في الصين بسعر 95 دولار فقط.