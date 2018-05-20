مدير "النقل والمواصلات" يتفقد محطة مصر ومترو الأنفاق (صور)

أجرى اللواء مصطفى النمر، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جولة مرورية على الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة وإدارة شرطة مترو الأنفاق وإدارة شرطة النقل العام.

وقام مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بجولة مفاجأة على الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة السكة الحديد "محطة سكك حديد القاهرة"، وإدارة شرطة مترو الأنفاق، إدارة شرطة النقل العام قسم مكافحة جرائم النشل، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية.





وأكد "النمر" على ضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفه مستمرة لتعقيم المحطات بالكامل مع التأكيد على حسن تفعيل الخدمات المقدمة لجمهور الركاب من المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة والتى تنعكس بدورها على بث روح الثقة والطمأنينة بين المواطنين.

كما تابع تشغيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف على المعادن على أبواب المحطات والتأكيد من صلاحيتهم وأكد على ضرورة فحص الحقائب والتنبيه بضرورة اليقظة التامة والإخطار الفورى عن أية ملاحظات فى حينه وحسن معاملة الجمهور وإحترام حقوق الانسان 0

كذلك مر "النمر" على مداخل ومخارج المحطات والشوارع المؤدية لهم للوقوف على مدى تأمينها وإزالة كل ما يعوق حركة مرور الركاب من باعة تفترش مداخل المحطات أو سلم المترو .

ووجه مساعد الوزير بمداومة فحص متعلقات المترددين على المرفق وضرورة تعقيم الأرصفة والصالات ومداخل ومخارج المحطات والتنبيه بتعقيم القطارات قبل قيامها للعمل بصفه مستمرة وعقب الانتهاء .





كما تفقد غرف أنظمة كاميرات المراقبة للتأكد من صلاحيتها ومتابعة أدائها ومدى كفاءتها ووجه بالإخطار الفورى عن أية ملاحظات فى حينه .





وأكد على قيام عنصر الكشف عن المفرقعات بمعرفة الكلاب المدربة بإستمرار التأكيد على اليقظة التامة ومكافحة كافة صور الخروج عن الشرعية وتوسيع دائرة الإشتباه السياسى والجنائى وإنفاذ القانون.





ووجه بضرورة تواجد مجموعات العمل على الثلاث خطوط الرئيسية للمترو داخل القطارات مدعومة (بالشرطة النسائية) وتحقيق الإشتباه داخل القطارات والإنتشار الأمنى وكذا الإنتقال لفحص أى مشكلة قد تحدث فى المحطات والتواجد بين الركاب بطول عربات القطار، كما تابع مكتب شكاوى المواطنين.





يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية والتعرف ميدانياً على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون ، وفى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بشأن تأمين وسائل النقل والمواصلات وأهمها مرفقى مترو الأنفاق والسكة الحديد ، ونظراً لحالة التأهب القصوى التى إتخذتها الإدارة وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بإستنفار كافة الجهود الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة