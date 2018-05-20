وكيل "نقل البرلمان": السيسي لم يهتم بشعبيته وأنقذ مصر من الإفلاس

طالب النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ورؤساء جميع المؤسسات بالدولة أن يعوا جيدا كل ماجاء من حروف وليس كلمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المؤتمر الوطنى الخامس للشباب فى الفقرة التى قال فيها الرئيس السيسى إنه لا يهتم بشعبيته وكل ما يعنيه هو تحمل أمانة المسئولية التى حملها أمام 100 مليون مصرى.



وطالب "زين الدين" من الجميع حكومة وشعبا كله ان يتأملوا ويدرسوا بعناية نص هذه الفقرة التى جاءت على لسان الرئيس السيسى والتى قال فيها: "شعبيتى أيه وكلنا يومين على وش الدنيا وهنمشى.. أنا همشى وأقابل ربنا.. أنا جى بأمانة المسئولية لـ100 مليون.. هقول ايه لله سبحانه وتعالى هو مش محتاج يسألنى هو عارف حالنا وهو اللى هينصف يوم القيامة وهيقول يا ترى يا مصريين شفتوا حجم اللى اتعمل كان تعب ليكم، ولكن كان أفضل لأبنائكم وأحفادكم".



وأكد النائب محمد عبد الله زين ان الرئيس عبد الفتاح السيسى كان صادقا وواضحا وحاسما فى هذه الكلمات كعادته دائما معلنا ثقته وبلا حدود فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وانه اتخذ الطريق الصعب فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى ولم يهتم بشعبيته وكان هدفه الأساسي انقاذ مصر من حافة الافلاس على الرغم من انه ليس مسئولا عما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مصر ولكن جميع الأنظمة والحكومات السابقة كانت فاشلة فى اجراء اى إصلاحات اقتصادية وتراكمت الاوضاع السيئة وأصبح الاقتصاد المصرى قاب قوسين او أدنى من الافلاس.



وقال النائب أن الرئيس السيسى يستحق كل التحية والاحترام والتقدير لانه كان حريصا كل الحرص خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية حتى لا تتأثر الطبقات الفقيرة من محدودى الدخل وغير القادرين من تبعات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا الى ان المواطنين "الغلابة" الذين استفادوا من مشروعات الحماية الاجتماعية خاصة من مشروع تكافل وكرامة دائما تجدهم يتوجهون بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسى لانه كان حريصا على رعاية الطبقات الفقيرة وعدم تحميلهم اى اعباء مالية إضافية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.