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"الحازمي" مديرًا لمرور العاصمة المقدسة خلفًا لـ "البدري"

الأحد 20/مايو/2018 - 05:19 م
الحازمي مديرًا لمرور العاصمة المقدسة خلفًا لـ البدري
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الفجر السعودي
 
قرر مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، المشرف العام على الأمن العام، الفريق أول سعيد القحطاني، تعيين العقيد فواز الحازمي، مديرًا لمرور العاصمة المقدسة، خلفًا للعقيد دكتور باسم البدري.

تولى "الحازمي"، الذي يعد من الكفاءات المتميزة؛ العديد من المناصب، آخرها مساعد مدير مرور العاصمة المقدسة، إلى جانب توليه شعبة السير والرخص والحوادث، قبل أن يكلف رئيسًا لوحدة النقل بشعبة الرخص بمرور محافظة جدة. حسب صحيفة "سبق"


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