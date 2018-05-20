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مدير مركز القدس يحذر من مخطط إسرائيل لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم

الأحد 20/مايو/2018 - 05:19 م
مدير مركز القدس يحذر من مخطط إسرائيل لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم
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رقية جمال
 
قال زياد الحامول، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن عشرات المستوطنين يقتحموا الأقصى يوميًا بشكل منظم تحت الحراسة ومن باب معين، ولكن المقلق هو محاولة الدخول من أبواب أخرى، ومحاولة زيادة أعداد المقتحمين، ومحاولة فرض وقائع جديدة من بينها إقامة شعائر داخل باحات المسجد الأقصى، وإعلانهم أنه خلال عامين سوف يقوموا بهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم.

وأضاف "الحامول"، اليوم الأحد، أن هناك إجراءات حول البلدة القديمة، وهناك تغيرات في منطقة باب العمود، وهذا له أهداف مستقبلية تتمثل في هدم الأقصى، لافتًا إلى أنهم استولوا على مقبرة وقاموا بتغيير معالمها.

وثمن، إعلان مصر فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يعاني وهناك مأسي على المستوى الصحي والتعليمي، وفتح معبر رفح يساعد على فك بعض الأزمات داخل غزة، معربًا على أمله في فتح المعبر بصفة مستمرة.

المزيد عن: يوم الأحد طوال شهر رمضان
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