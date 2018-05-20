ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نادي إنجليزي يعطل انتقال "محمد صلاح" لريال مدريد

الأحد 20/مايو/2018 - 05:15 م
نادي إنجليزي يعطل انتقال محمد صلاح لريال مدريد
طباعة
منى العوضي
 

قالت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم محمد صلاح ونيمار دا سيلفا، ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


أكدت صحيفة "دياريو جول" أن جوزيه مورينيو يرغب في أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل لكنه يحتاج صفقات من شأنها أن تثير صدمة في عالم كرة القدم.


يستهدف "مورينيو" ضم محمد صلاح صاحب الـ 44 هدفًا في جميع المسابقات مع ليفربول، وحاليًا أصبح على رادار ريال مدريد الإسباني.


ويحرص المدرب البرتغالي خطف البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف، رغم غموض موقفه مع باريس سان جيرمان، ويتفاوض الريال مع نيمار منذ فترة طويلة وبالتالي قد يكون الملكي وجهته القادمة.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد أجرى اتصالات بالبرازيلي نيمار منذ 12 شهرًا للحديث عن إمكانية انتقاله للأولد ترافورد.


أضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد قد يخطط لخطف هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

المزيد عن: محمد صلاح مانشستر يونايتد كورة ريال مدريد رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 5:40:00 PM