نادي إنجليزي يعطل انتقال "محمد صلاح" لريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم محمد صلاح ونيمار دا سيلفا، ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكدت صحيفة "دياريو جول" أن جوزيه مورينيو يرغب في أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل لكنه يحتاج صفقات من شأنها أن تثير صدمة في عالم كرة القدم.





يستهدف "مورينيو" ضم محمد صلاح صاحب الـ 44 هدفًا في جميع المسابقات مع ليفربول، وحاليًا أصبح على رادار ريال مدريد الإسباني.





ويحرص المدرب البرتغالي خطف البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف، رغم غموض موقفه مع باريس سان جيرمان، ويتفاوض الريال مع نيمار منذ فترة طويلة وبالتالي قد يكون الملكي وجهته القادمة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد أجرى اتصالات بالبرازيلي نيمار منذ 12 شهرًا للحديث عن إمكانية انتقاله للأولد ترافورد.





أضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد قد يخطط لخطف هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.