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أمير تبوك يلتقي "الشفق" بمناسبة تكليفه أميناً للمنطقة

الأحد 20/مايو/2018 - 05:12 م
أمير تبوك يلتقي الشفق بمناسبة تكليفه أميناً للمنطقة
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الفجر السعودي
 
التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، اليوم، بالمهندس فارس بن مياح الشفق، الذي قدِم للسلام عليه، بمناسبة تعيينه أميناً لتبوك.

وفي بداية اللقاء، رحب الأمير فهد به، وهنأه بثقة ولاة الأمر بمناسبة تعيينه أميناً للمنطقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله. وفق صحيفة "سبق"

وأكد أن المنطقة مقبلة على نقلة اقتصادية كبيرة في شتى المجالات، مما يتطلب مضاعفة الجهود تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

أعرب "الشفق" عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة، قائلاً إنها ستكون نبراساً يحتذي به في عمله، متطلعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.


حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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