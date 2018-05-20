محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 75.1% (فيديو وصور)

اعتمد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية لنهاية العام الدراسي 2017/2018م، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 75.1%.





جاء ذلك أثناء عرض الدكتور السيد الفيومي مدير عام التربية والتعليم، نتائج وإحصائيات النجاح والرسوب لامتحانات الدور الثاني





ووجه محافظ أسوان التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى إمتحانات نهاية العام الدراسى ، ومتمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.





وأشار إلى استمرار نهج المحافظة في منح جوائز للمتفوقين فى الإحتفال الذى تنظمه المحافظة نهاية كل عام دراسى لجميع المراحل التعليمية لكل من حصل على الدرجات النهائية في الشهادتين الابتدائية أو الإعدادية، وللمتفوقين في الثانوية العامة.



