محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 75.1% (فيديو وصور)
الأحد 20/مايو/2018 - 05:13 م
فتح الله رضوان
اعتمد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية لنهاية العام الدراسي 2017/2018م، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 75.1%.
جاء ذلك أثناء عرض الدكتور السيد الفيومي مدير عام التربية والتعليم، نتائج وإحصائيات النجاح والرسوب لامتحانات الدور الثاني
ووجه محافظ أسوان التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى إمتحانات نهاية العام الدراسى ، ومتمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.
وأشار إلى استمرار نهج المحافظة في منح جوائز للمتفوقين فى الإحتفال الذى تنظمه المحافظة نهاية كل عام دراسى لجميع المراحل التعليمية لكل من حصل على الدرجات النهائية في الشهادتين الابتدائية أو الإعدادية، وللمتفوقين في الثانوية العامة.
وأشاد بدور أسر المتفوقين والمعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية التي تسعى لتحقيق النهضة المنشودة للعبور للمستقبل وخاصة أن الدولة تولى إهتماماً بالتعليم لأنه السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلًا قويًا قادرًا على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.
المزيد عن: نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الاعدادية محافظة اسوان خبر عاجل الشهادة الاعدادية اسوان اليوم اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار عاجلة اخبار اسوان اليوم