البورصة السعودية ترتفع هامشيا فى ثانى جلسات رمضان

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، أولى تعاملات الأسبوع باللون الأخضر، ليسجل مكاسب هامشية، وسط استمرار تراجع السيولة عند أقل مستوياتها في 3 أشهر، وبالمثل سجل مؤشر السوق الموازي- نمو ارتفاعا ملحوظا بتعاملات اليوم الأحد.





وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.02%، رابحا 1.21 نقطة، ليتواجد بمستوى 8018.06 نقطة.





وواصلت السيولة بالسوق الرسمي تراجعها في تعاملات اليوم إلى 2.64 مليار ريال (أقل سيولة بالسوق منذ جلسة 14 فبراير الماضي والتي بلغت خلالها 2.63 مليار ريال)، مقابل 2.77 مليار ريال بتعاملات الخميس.





وتراجعت كميات التداول إلى 116.2 مليون سهم بجلسة اليوم (أقل كميات منذ جلسة 7 مارس 2018 بتداولات بلغت خلالها 106.4 مليون سهم)، مقارنة بتداولات على 126.45 مليون سهم في الجلسة الماضية.





وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية على ارتفاع بالرغم من تراجع مؤشر قطاعي البنوك والمواد الأساسية القياديين.





وأغلق 12 قطاعا على ارتفاع، جاء في مقدمتها "الإعلام" بنسبة 8.9%، يليه "العقارات" بنحو 1.7%، ثم "الخدمات التجارية" بـ 1.4%، وصعد "الاتصالات" بنسبة 0.7%.





وفي المقابل، تراجعت 8 قطاعات، أبرزها "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.9%، و"الأدوية" بنحو 0.8%، كما هبط "المواد الأساسية" و"البنوك" بـ 0.4%، و0.17% على التوالي.





وتصدر سهم "الباحة" الارتفاعات بنسبة 9.9%، فيما حل "ولاء" بمقدمة التراجعات بنحو 2.2%.





واستحوذ مصرف الإنماء على السيولة بقيمة 303.01 مليون ريال، فيما سيطر "دار الأركان" على الكميات بـ 18.98 مليون سهم.





وعلى جانب السوق الموازي- نمو، نجح المؤشر في استرداد مكاسبه بعد 4 تراجعات متتالية.





وصعد "الموازي" بنسبة 2%، رابحا 60.99 نقطة، وصلت به لمستوى 3111.78 نقطة.





وسجلت التداولات ارتفاعات بجلسة اليوم بالموازي، مع تسجيل سيولة بقيمة 1.43 مليون ريال، مقابل 356.49 ألف ريال بالجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 89.82 ألف سهم، مقارنة بـ 22.62 ألف سهم بتعاملات الخميس.





وغلب الارتفاع على أسهم الموازي وتصدرها "الصمعاني" بنحو 7%، فيما تراجع "باعظيم" وحيدا بنسبة 0.95%.





وسيطر "ريدان" على سيولة الموازي بقيمة 392.78 ألف ريال، فيما استحوذ "بحر العرب" على الكميات بـ 31.43 ألف سهم.





وأغلق سوق الأسهم السعودية على ارتفاع، بختام جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر رمضان المبارك، ليعاود السوق الصعود بعد التراجع بجلستين متتاليتين.