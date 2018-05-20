محافظ الإسماعيلية: تذليل أي معوقات للمنطقة الاستثمارية الجديدة (صور)

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اجتماعا بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والمهندس أسامة عبد العزيز مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندس جمال خلف مدير ادارة الأملاك، وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع انشاء المنطقة التنموية الاستثمارية الجديدة والتى تقام على مساحة اجمالية قدرها 158 فدان ضمن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتكون اضافة جديدة لتوسعات المنطقة الحرة وإتاحة الفرصة للتوسع فى الاستثمار وإنشاء مشروعات استثمارية جديدة.



كما تم استعراض ومناقشة سبل دفع عجلة العمل بالمشروع وتذليل أية معوقات قد تعترض سبل التنفيذ مع الآخذ فى الاعتبار مضاعفة حجم العمل بالمشروع للاسراع فى انهاؤه وفقا للبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة له.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة ووزارة الاستثمار لتطوير المناطق الحرة والتوسع بإنشاء المناطق الاستثمارية الجديدة والعمل على تعظيم دور المناطق الحرة في تحسين مناخ الاستثمار بالبلاد، نظرًا لدورها في تمكين المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات لأي بقعة بأنحاء البلاد، وأنها تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير مختلف المنتجات لأفريقيا والشرق الأوسط.