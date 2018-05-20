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سفيتولينا تهزم هاليب وتحتفظ ببطولة روما للعام الثاني على التوالي

الأحد 20/مايو/2018 - 03:59 م
سفيتولينا تهزم هاليب وتحتفظ ببطولة روما للعام الثاني على التوالي
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وكالات
 

توجت الأوكرانية إلينا سفيتولينا، اليوم الأحد، ببطولة روما للتنس للعام الثاني على التوالي، بعد تغلبها على الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا في تكرار لنهائي العام الماضي.

وفي 67 دقيقة تغلبت سفيتولينا، المصنفة الرابعة عالميا والمرشحة الرابعة للقب، على هاليب بنتيجة 6-0 و6-4 ، لتحرم الرومانية من اللقب للعام الثاني على التوالي.

وكانت سفيتولينا قد فازت على هاليب في نهائي النسخة الماضية بنتيجة 4-6 و7-5 و6-1.

ويعد هذا اللقب الـ12 في مسيرة سفيتولينا البالغة من العمر 23 عاما، والثالث لها هذا الموسم بعد لقبي بريسبن ودبي.
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