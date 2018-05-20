كابوريا: مرتضى منصور يرغب في عودتي للزمالك.. وأمتلك العديد من العروض

أكد أحمد كابوريا صانع ألعاب نادي الزمالك، أن وكيله أبلغه أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي يرغب في عودته لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتابع كابوريا في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":" لم أتلقى اتصالات بشكل شخصي من مسئولي النادي، رغبتي الأولى بالطبع هي العودة للزمالك وأضع القلعة البيضاء رقم 1 أمامي.

وأكمل:" أملي في الله كبير بالعودة لاثبات ذاتي ورد جميل لجماهير تدعمني وألقى تقديرها على وسائل التواصل الاجتماعي رغم أنني لم أشارك كثيرا مع الفريق".

وأتم:"سأدرس العروض المقدمة لي من أندية الدوري ولكن الأهم بالنسبة لي هو الزمالك خاصة أن الموسم المقبل سيكون مختلف بدعم الإدارة للفريق وجهاز فني مستقر".