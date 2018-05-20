وزير الخارجية الإيراني يبلغ الأوربيين أن دعمهم السياسي للاتفاق النووي ليس كافيا

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية جواد ظريف، أبلغ الأوربيين أن دعمهم السياسي للاتفاق النووي ليس كافيًا، حسبما ذكرت قناة سكاس نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إن تناقض الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي يبعث على الشك.

وأكد "ولايتي"، خلال تصريحاته الصحفية، اليوم، أن لابد من ضمانات أوروبية واضحة كي لا يتحول الاتفاق النووي لاتفاق من طرف واحد.