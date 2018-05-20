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محمد حلمي: القانون 140 يسعى للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجها

الأحد 20/مايو/2018 - 03:57 م
محمد حلمي: القانون 140 يسعى للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجها
اللواء محمد حلمي
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رقية جمال
 
قال اللواء محمد حلمي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، إن القانون 140 لسنة 2017، يعطي للمواطن صلاحية تقنين وضعه، لافتًا إلى أن آليه التقنين زراعة هادئة مستقرة، بمعنى أن الزراعة الهيكلية، أو على أرض بها نزاع غير وارد التقنين بها، وأن يكون تم زراعة الأرض قبل صدور القانون.

وأضاف "حلمي"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، أن قانون التصالح بمثابة مواجهة مع الواقع، فهو يحفظ حق أصحاب الأراضي ويقنن أوضاعها، فضلًا عن أنه يسعى للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجها، لافتًا إلى أنه حتى الآن مازال هناك إناس يحجموا عن التقنين، مناشدًا المواطنين الذين يرغبوا في تقنين أوضاعهم بتقديم طلب قبل 14 يونيه المقبل لهيئة التعمير أو المحافظة المختصة ودفع رسوم الفحص والمعاينة.

وتابع، أن من قام بتقديم طلب لتقنين أوضاعه ولم يصدر له قرار تصرف عليه أن يتقدم لتقنين أوضاعه قبل 14 يونيو المقبل، معقبًا: "فلوسكم مش هتضيع عليكم، أي مليم ادفع هيرجعلكم".
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