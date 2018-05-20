"السكة الحديد" تكشف سبب تأخر قطار أسوان

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم الأحد، اقتحام توكتوك لشريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور أثناء المسير بين بلوك ١ و٢ أسوان على خط القاهرة - السد العالي.



وأكدت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق التوكتوك لتعليمات المرور أثناء عبور خطوط السكة الحديد أدى إلى اصطدام قطار ٧٥٧ ركاب أسوان إدفو به، مما تسبب فى تأخير القطار ٤٥ دقيقة.



وناشدت الهيئة سائقى المركبات الإلتزام بتعليمات المرور وإجراءات السلامة أثناء عبور السكة الحديد حفاظا على أرواحهم وأمن وسلامة مسير القطارات.



