رئيس جامعة قناة السويس يتفقد للجان الامتحانات (صور)

تفقد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، عددا بجولة من لجان الامتحانات بالجامعة، رافقه خلالها الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجدي خلاف مدير العلاقات العامة بالجامعة، والعميد يوسف الحداد مدير حرس الجامعة.



حيث بدأت الدكتور غراب، بتفقد لجان الفرقة الاولى معهد فنى التمريض، ثم توجه الدكتور غراب الى لجان امتحانات كلية الطب البيطرى حيث استقبله الدكتور ابراهيم فارس عميد الكلية، وأكد أن اليوم يؤدى الامتحان ٧٦ طالب وطالبة من الفرقة الأولى ويؤدون مادة حقوق الإنسان، ثم تفقد رئيس جامعة قناة السويس امتحانات كلية التجارة، والتى تشمل الفرقة الثانية مبنى تعليمى ١، ٢ والفرقة الأولى يؤدون امتحانات متطلبات جامعة "حقوق إنسان" بمبنى الورش القديمة لكلية الهندسة.



وتفقد "غراب" الامتحانات داخل كلية السياحة والفنادق وكان في استقباله الدكتورة نادية ماهر عميد الكلية، حيث يؤدى الامتحان ٣٢٨ طالبًا من الفرقة الاولى بمادة متطلبات الجامعة بقاعة ٦،١،٢،٣،٤،٥ ومعمل اللغات ١،٢ وقاعة الأنشطة الطلابية ومعمل الحاسب ٢ لامتحانات التخلفات.



وفي كلية الألسن، استقبل رئيس الجامعة الدكتور حسن رجب عميد الكلية، حيث يؤدى الامتحانات ٢٨٣ طالبًا من الفرقة الأولى متطلبات جامعة فى الفترة الصباحية وذلك بمعمل ١،٢،٣،٥،٦ وقاعة المؤتمرات القاعة الجديدة، ويؤدي ٢١٣ طالبًا وطالبة من الفرقة الثانية الامتحانات فى مواد التركى والفارسى وذلك بمعمل ٥ مدرج ٦،٥ فى الفترة المسائية.



وتوجه إلى كلية التمريض، حيث استقبلتهم الدكتورة وفاء عبد العظيم والتى اكدت على هدوء العملية الامتحانية داخل اللجان والتى تضم اليوم ١٨٧ طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات فى مادة حقوق الإنسان متطلبات جامعة.





وأنهى جولته بكلية الطب، حيث استقبله الدكتور أسامة عنتر عميد الكلية، ويؤدي الامتحانات اليوم ١٤٢ طالبًا وطالبة من الفرقة الأولى مادة متطلبات جامعة حقوق إنسان.