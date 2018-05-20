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شاهد بث مباشر لمسلسل "السهام المارقة" على قناة أبوظبيHD

الأحد 20/مايو/2018 - 03:48 م
شاهد بث مباشر لمسلسل السهام المارقة على قناة أبوظبيHD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "السهام المارقة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.


"السهام المارقة" بطولة شريف سلامة، شيري عادل، هاني عادل، عائشة بن أحمد، ويتناول المسلسل مجموعة من القضايا الساخنة، الخاصة بالمجتمع العربي، وخاصًة المجتمع المصري، والتي من أهمها مشكلة الإرهاب، وكيف يتم مناقشة هذه القضية.



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