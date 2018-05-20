فوائد مذهلة لـ"السوبيا".. تعرفي عليها

يعد مشروب السوبيا من أساسيات مائدة رمضان وقت الإفطار، دون أن يدركوا كم الفوائد الطبية المذهلة للسوبيا، والتي تتمثل في.



- السوبيا غنية بفيتامين سي وفيتامين إي وفيتامين بي وهي عناصر تعزز المناعة.

- تحتوي السوبيا على أهم المعادن التي يحتاجها الجسم وهي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد، المغنيسيوم وهي عناصر تعزز الوظائف الكيميائية الحيوية في الجسم.

- تساعد السوبيا على تنظيم ضربات القلب وتحمي أنسجة القلب من التلف.

- البوتاسيوم في السوبيا على أنسجة القلب والكلى والدماغ والعضلات.

- السوبيا غنية بالفوسفور الذي يبقي الأسنان والعظام قوية.

- الحديد في السوبيا يخلق خلايا الدم الحمراء ويحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

- تساهم في خفض الكولسترول في الدم.

- تقي من تصلب الأوعية الدموية.

- تقلل من خطر متلازمة الأيض.

- شرب السوبيا في رمضان يقي من سرطان الثدي.

- السوبيا تمنع تكون حصوات المرارة.

- شرب السوبيا في رمضان يحسن عملية الهضم.

- السوبيا تعالج مشاكل الهضم مثل الإمساك والبواسير.

- الألياف الغنية به السوبيا تساعد على الشبع وتساهم في خسارة الوزن.

- تحسن الدورة الدموية وتعالج ارتفاع ضغط الدم.

