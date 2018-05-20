فوائد مذهلة لـ"السوبيا".. تعرفي عليها
الأحد 20/مايو/2018 - 03:49 م
يعد مشروب السوبيا من أساسيات مائدة رمضان وقت الإفطار، دون أن يدركوا كم الفوائد الطبية المذهلة للسوبيا، والتي تتمثل في.
- السوبيا غنية بفيتامين سي وفيتامين إي وفيتامين بي وهي عناصر تعزز المناعة.
- تحتوي السوبيا على أهم المعادن التي يحتاجها الجسم وهي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد، المغنيسيوم وهي عناصر تعزز الوظائف الكيميائية الحيوية في الجسم.
- تساعد السوبيا على تنظيم ضربات القلب وتحمي أنسجة القلب من التلف.
- البوتاسيوم في السوبيا على أنسجة القلب والكلى والدماغ والعضلات.
- السوبيا غنية بالفوسفور الذي يبقي الأسنان والعظام قوية.
- الحديد في السوبيا يخلق خلايا الدم الحمراء ويحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.
- تساهم في خفض الكولسترول في الدم.
- تقي من تصلب الأوعية الدموية.
- تقلل من خطر متلازمة الأيض.
- شرب السوبيا في رمضان يقي من سرطان الثدي.
- السوبيا تمنع تكون حصوات المرارة.
- شرب السوبيا في رمضان يحسن عملية الهضم.
- السوبيا تعالج مشاكل الهضم مثل الإمساك والبواسير.
- الألياف الغنية به السوبيا تساعد على الشبع وتساهم في خسارة الوزن.
- تحسن الدورة الدموية وتعالج ارتفاع ضغط الدم.
- السوبيا غنية بفيتامين سي وفيتامين إي وفيتامين بي وهي عناصر تعزز المناعة.
- تحتوي السوبيا على أهم المعادن التي يحتاجها الجسم وهي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد، المغنيسيوم وهي عناصر تعزز الوظائف الكيميائية الحيوية في الجسم.
- تساعد السوبيا على تنظيم ضربات القلب وتحمي أنسجة القلب من التلف.
- البوتاسيوم في السوبيا على أنسجة القلب والكلى والدماغ والعضلات.
- السوبيا غنية بالفوسفور الذي يبقي الأسنان والعظام قوية.
- الحديد في السوبيا يخلق خلايا الدم الحمراء ويحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.
- تساهم في خفض الكولسترول في الدم.
- تقي من تصلب الأوعية الدموية.
- تقلل من خطر متلازمة الأيض.
- شرب السوبيا في رمضان يقي من سرطان الثدي.
- السوبيا تمنع تكون حصوات المرارة.
- شرب السوبيا في رمضان يحسن عملية الهضم.
- السوبيا تعالج مشاكل الهضم مثل الإمساك والبواسير.
- الألياف الغنية به السوبيا تساعد على الشبع وتساهم في خسارة الوزن.
- تحسن الدورة الدموية وتعالج ارتفاع ضغط الدم.
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