غدًا.. أخر موعد لتلقي طلبات العمل في دولة خليجية

تنتهي وزارة القوى العاملة، غدا الأثنين، من قبول طلبات راغبي العمل علي 9 مهن متوفر لها 265 فرصة عمل لدي شركة للتجارة العامة بدولة خليجية، برواتب بعملة دولة العمل تتراوح بين 6 آلاف و14 ألف جنيه مصري تقريبا، بخلاف المزايا الأخرى، بتوفير السكن، والمواصلات، والبدالات والإضافي، والتأمين الطبي طبقا لقانون بلد العمل، مع تذكرة الطيران، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.



وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن المهن المطلوبة حداد، ونجار، ومساح، وفني تركيبات بايبات، ومشرف مدني، وعامل حفر، وفني تركيبات، وعامل فني، ومراقب بايبات، الخبرة المطلوبة 3 سنوات فاكثر، والسن من 25 إلي 45 عاما، وأن يكون جواز السفر ساري لمدة 3 سنوات علي الأقل.



وأوضح الوزير، أن قبول الطلبات ينتهي غدا الأثنين وتقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادة الخبرة، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.



وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

