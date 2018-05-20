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أسعار البلح اليوم الاحد 20-5-2018 بمحافظة قنا

الأحد 20/مايو/2018 - 03:46 م
أسعار البلح اليوم الاحد 20-5-2018 بمحافظة قنا
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار البلح اليوم الاحد بقنا، ثباتًا واستقرارًا فى التعاملات، حيث سجل البلح الإبريمي ما بين 8 و17 جنيها للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو.

فيما سجل سعر البلح السكوتي ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 7 و12 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 12 و22 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، وبلح مركابي سجل ما بين 6 و14 جنيهًا للكيلو، أما بلح العينات فسجل ما بين 9 و17 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 9 و17 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 7 و12 جنيهًا للكيلو.
المزيد عن: يوم الأحد محافظة قنا البلح أسواق أسعار
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