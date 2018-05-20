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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة قنا

الأحد 20/مايو/2018 - 03:46 م
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة قنا
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الاحد في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.
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