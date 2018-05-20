أسعار الحديد اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة قنا

تابعت أسعار الحديد في أسواق محافظة قنا، اليوم الاحد، استقرارها ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألف و250 جنيهًا.



وعن الأسعار سجل متوسط سعر طن حديد التسليح عز 12 ألف و250 جنيهًا، والمستورد 12 ألف جنيه، والاستثماري 11 ألف و900 جنيه، وأسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيه، والصعيدي 880 جنيهًا، والبورتلاندي 870 جنيهًا، والتعمير 820 جنيهًا للطن وأسيك المنيا 850 جنيهًا.

