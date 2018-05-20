"تموين الجيزة" تضبط 106 قضايا مخالفة

قامت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، بحملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 106 مخالفة تموينية، تنوعت مابين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 21 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، 10 مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص، 20 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 مخالفات عدم وجود سجل تفتيش، 8 مخالفات بيع بأزيد من السعر الرسمي، مخالفة غش تجاري، 22 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.