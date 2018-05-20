ميناء دمياط يشارك في تأسيس شركة الإسكندرية للوجيستيات



جدير بالذكر أن أنشطة الشركة الرئيسية ترتكز على خدمات الصيانة للطرق والسفن والعائمات بكافة أنواعها والوكالة الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات والأشغال والتوريدات البحرية وتموين السفن والقطر وصيانة وإصلاح الحاويات والتخليص الجمركي وخدمات الغطس والانقاذ وإستيراد وتصدير مستلزمات تشغيل الموانئ وتقديم الاستشارات الفنية في مجال النقل البحري وخدمات تكنولوجيا المعلومات بالموانئ وتصميم وإنتاج البرامج.



يذكر أن رأس المال المرخص به للشركة 100 مليون جنيه مصري موزعه بالنسب التالية ( الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بنسبة 90% والهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بنسبة 5% وهيئة ميناء دمياط بنسبة 5% ).

شاركت هيئة ميناء دمياط فى تأسيس شركة الإسكندرية للوجيستيات والإستشارات كشركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981، بالإشتراك مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تتبع هذه الشركة وزارة النقل وتهدف إلى تقديم جميع خدمات أنشطة النقل البحرى واللوجيستيات لتعظيم وتنويع مصادر دخل ميناء الأسكندرية وتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المتاحه وذلك بنسبة مشاركة تبلغ 5 %.وأناب اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط الربان طارق شاهين نائب رئيس الهيئة بحضور الجمعية العامة التأسيسية للشركة والذى عقدت برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حيث أقرت النظام الأساسى للشركة وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحاسبات والإفراج عن رأس المال.وأشار وزير النقل، إلى أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو تحقيق إضافة حقيقية لمساهمة الوحدات الاقتصادية سالفة الذكر في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل مباشرة وحقيقية للشباب وتحقيق أعلى عائد ممكن عن طريق الإستفادة من الميزة التي تتمتع بها الشركات المساهمة فى إتباع أساليب الإدارة الاقتصادية الحديثة في إطار مرن من خلال لوائحها الخاصة، وتشكيل إداري لا يختلف عن تشكيل المشروعات الاستثمارية الخاصة ويساعد على استغلال الطاقات غير المستغلة وتوفير مصادر آمنة للتمويل دون الاعتماد على موازنة الدولة، وتدوير جزء من فائض الاستثمارات المالية للهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة.