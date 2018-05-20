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تراجع بورصة النيل بنهاية تعاملات اليوم

الأحد 20/مايو/2018 - 02:32 م
تراجع بورصة النيل بنهاية تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسى
 
سجل مؤشر بورصة النيل تراجع لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث هبط بنسبة .0.42% مغلقًا عند مستوى 462.70 نقطة.

وجرت التداولات على 14 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 10 ورقات دون تغير حين انخفض 3 ورقات بينما ارتفعت ورقه، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 414 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 379 سهم من خلال تنفيذ عدد 71 عملية.           

وعلى صعيد الأسهم التى تراجعت سهم " المصرية لنظم التعليم الحديثة" بنسبة 2.60%، تلاه " الدولية للصناعات الطبية ايكمي"بنسبة 3.57%، تلاه " أم بي للهندسةM.B " بنسبة 1.25%.

حيث ارتفع سهم تلاه "الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي" بنسبة 1.14%.

وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم " فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات " ، تلاه سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار "،تلاه " يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى " تلاه سهم " المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات " ، تلاه سهم " يونيفرت للصناعات الغذائية"،"المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية "، "فرتيكا للصناعة و التجارة " ، "اراب للتنمية والاستثمار العقاري"، "الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار" ، "الصخور العربية للصناعات البلاستيكية ".

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