فالنسيا يختتم الدوري الإسباني بالفوز على لاكورونيا





اختتم فالنسيا الموسم بفوز وسط جمهوره، أمام ديبورتيفو لاكورونيا (2-1)، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب ميستايا، في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وجاء الهدف الأول لـ"الخفافيش" بتوقيع الإيطالي سيموني زازا (ق28) بعد تلقيه كرة مرتدة من دفاع الخصم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، عزز البرتغالي جونزالو جويديس من تقدم فريقه بهدف ثان (ق77) عقب تلقيه تمريرة من الأرجنتيني لوسيانو فيتو.





وبعدها بثلاث دقائق، تمكن الضيوف من تقليص الفارق بفضل لوكاس بيريز (ق80) بمساعدة أدريان لوبيز.





وبهذا الفوز، يختتم فالنسيا موسمه في الليجا برصيد 73 نقطة في المركز الرابع ويتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين تجمد رصيد ديبورتيفو لا كورونيا عند 29 نقطة في المركز الـ18 (الثالث من القاع).





وكان برشلونة الذي يواجه ريال سوسييداد مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الأخيرة من الليجا، قد فاز باللقب منذ أسابيع، فيما أصبح أتلتيكو مدريد هو الوصيف يليه ريال مدريد في المركز الثالث.





وارتدى فالنسيا في مباراته اليوم، قميصه الاحتياطي الجديد للموسم القادم.





وجاء تقديم القميص الجديد بشكل مفاجئ وتم الإعلان عنه لحظة خلع اللاعبين للزي الرياضي لبدء المباراة على ملعب ميستايا.





وتميز قميص "الخفافيش" الجديد باللون الأزرق الداكن مع خطوط برتقالية على الأكتاف وأرقام اللاعبين بنفس اللون.





وبحسب صحيفة (آس) الإسبانية فإن فالنسيا يرغب في تقديم قميصه الأساسي للموسم المقبل في فعالية تقام منتصف يوليو/تموز المقبل في ملعب "ميستايا" في إطار الاحتفالات بمئوية النادي.



