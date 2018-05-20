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مقتل القيادي الحوثي "مطهر يحيى حسين" في غارة لقوات التحالف العربي بالحديدة

الأحد 20/مايو/2018 - 02:20 م
مقتل القيادي الحوثي مطهر يحيى حسين في غارة لقوات التحالف العربي بالحديدة
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أسماء العزب
 
لقي مصرع 18 عنصرًا من ميليشيا الحوثية الانقلابية، اليوم، بينهم القيادي الميداني "مطهر يحيى حسين" في غارة لقوات التحالف العربي بالحديدة، نقلا عن قناة "الإخبارية".

وقصفت مقاتلات التحالف العربي،اليوم، منصة إطلاق للصواريخ الباليستية في معسكر للدفاع الجوي بضواحي صنعاء شمالي اليمن.

وتستمر المعارك بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في مديرية حرض، حيث تواصل قوات الشرعية التقدم بعد السيطرة على الطريق الرابط بين حرض في حجة والملاحيظ بصعدة، وقطع طرق إمداد الحوثيين بين المحافظتين.
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