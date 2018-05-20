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أحمد ناجي: انطلاق معسكر الفراعنة غدا ومنتخبنا "رخم"

الأحد 20/مايو/2018 - 02:33 م
أحمد ناجي: انطلاق معسكر الفراعنة غدا ومنتخبنا رخم
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الفجر الرياضي
 

تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2018 في روسيا .

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "وي" مع شوبير :" كوبر قرر انطلاق معسكر ودية الكويت غدا الاثنين بدلا من الثلاثاء".

أضاف أحمد ناجي:" الحضري وعواد يقدمان مستويات مميزة ولست قلقا على حراس الفراعنة".

وعن آمال الفراعنة في المونديال اختتم ناجي :" احنا منتخب "رخم" وأثق في لاعبي المنتخب على التأهل للدور الثاني بكأس العالم وتحقيق أفضل من ذلك في المونديال، ونمتلك محمد صلاح الأفضل في العالم".
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