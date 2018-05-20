أحمد ناجي: انطلاق معسكر الفراعنة غدا ومنتخبنا "رخم"





تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2018 في روسيا .





وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "وي" مع شوبير :" كوبر قرر انطلاق معسكر ودية الكويت غدا الاثنين بدلا من الثلاثاء".





أضاف أحمد ناجي:" الحضري وعواد يقدمان مستويات مميزة ولست قلقا على حراس الفراعنة".





وعن آمال الفراعنة في المونديال اختتم ناجي :" احنا منتخب "رخم" وأثق في لاعبي المنتخب على التأهل للدور الثاني بكأس العالم وتحقيق أفضل من ذلك في المونديال، ونمتلك محمد صلاح الأفضل في العالم".