أحمد ناجي: انطلاق معسكر الفراعنة غدا ومنتخبنا "رخم"
الأحد 20/مايو/2018 - 02:33 م
الفجر الرياضي
تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2018 في روسيا .
وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "وي" مع شوبير :" كوبر قرر انطلاق معسكر ودية الكويت غدا الاثنين بدلا من الثلاثاء".
أضاف أحمد ناجي:" الحضري وعواد يقدمان مستويات مميزة ولست قلقا على حراس الفراعنة".
وعن آمال الفراعنة في المونديال اختتم ناجي :" احنا منتخب "رخم" وأثق في لاعبي المنتخب على التأهل للدور الثاني بكأس العالم وتحقيق أفضل من ذلك في المونديال، ونمتلك محمد صلاح الأفضل في العالم".