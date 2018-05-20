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"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الأحد 20/مايو/2018 - 02:32 م
الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
طقس - ارشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال أحمد فاروق، مدير عام مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد ستنكسر اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي.

وأشار "فاروق"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الموجة الحارة لها سلبيات وإيجابيات، حيث لا يوجد نشاط للرياح المثيرة للأتربة، بينما الموجة الحارة جاءت في وقت حرج بسبب الصيام.

ونصح الصائمين بشرب كميات كبيرة من المياه من بعد الفطار وحتى السحور.
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