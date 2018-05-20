اليوم.. "أخلاق النبي" و"بناء الكعبة" و"أسباب تأخر الأمة الإسلامية" على قناة اقرأ

تعرض قناة اقرأ خلال اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم، مجموعة من البرامج الهامة، التي تلقي الضوء على العديد من الموضوعات والقين التي تهم كل مسلم في العالم الإسلامي، وهي كالتالي:

النابلسي: الإيمان بالرسول أمر إلهي

تشاهدون اليوم في الحلقة الرابعة من برنامج "الشمائل النبوية" مع الدكتور محمد راتب النابلسي، جانب من شمائل وصفات النبي صلى الله عليه وسلم منها الوفاء لزوجاته وعفوه عن أهل مكة المكرمة بعد فتحها، إضافة إلى أمية النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك يؤكد الدكتور النابلسي في هذه الحلقة على أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته أمر إلهي.

في هذا البرنامج تتابعون في كل حلقة سلسة من شمائل وصفات النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقدم دراسة لحياته وأخلاقه وصفاته على شكل موضوعات منفصلة في كل حلقة وليس على شكل قصة متواصلة.

الشمائل النبوية يأتيكم في الأوقات التالية:

العرض الأول الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة

الإعادة : 2:00 بعد منتصف الليل.

"الفرائد المكية" يروي في حلقته الرابعة قصة بناء الكعبة المشرفة

يروي الشيخ صالح المغماسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، ببرنامج "الفرائد المكية" قصة بناء نبي الله إبراهيم الكعبة المشرفة وكيف بين الله سبحانه وتعالى لإبراهيم قواعد البيت الحرام وأمره بتطهيره من الرجس والأوثان، كما يكشف المغماسي الطريقة الهندسية التي اتبعها سيدنا إبراهيم في رفع البيت الحرام بمشاركة سيدنا إسماعيل عليه السلام، كذلك تورد الحلقة بعضا من الروايات التاريخية حول علاقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم و توسيع وبناء الكعبة من قبل خلفاء و أمراء لاحقين

برنامج الفرائد المكية برنامج يختص برواية تاريخ مدينة مكة المكرمة و يأتيكم في الاوقات التالية:

العرض الأول الساعة الخامسة مساء

الإعادة الأولى الساعة 2:30 فجرا

الإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا

القضاة: يكشف أسباب تأخر الأمة الإسلامية

تتابعون في الحلقة الرابعة من برنامج "المرآة" مع الدكتور محمد نوح القضاة يحاوره الإعلامي محمد صلاح الدين الجعبري "خيرية الأمة" ويؤكد الدكتور القضاة في هذه الحلقة أن خيرية البشر لم تكون باللون او العرق أو الأصل بل كانت بالعمل وأن تنطبق عليهم الشروط الربانبة في الخيرية.

وتناقش الحلقة الشروط الربانية وهي الإيمان الذي يولد العمل، كما تقدم الحلقة تفسيرا علميا لتأخر الأمة العربية والإسلامية اليوم بعد ابتعادها عن الشروط الربانية والابتعاد عن العمل الذي يحقق الخيرية للأمة.

برنامج المرأة يناقش في كل حلقة موضوعا هاما ليكون مرآتكم على الواقع ويأتيكم في الأوقات التالية:

العرض الأول 10:00 مساء بتوقيت القاهرة

إعادة أولى 4:00 فجرا

إعادة الثانية 9:30 صباحا