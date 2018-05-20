فرج عامر: وزير الأوقاف شجاع ونجح في مواجهة ‏الإرهابيين بشمال سيناء

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس ‏النواب، بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التى أكد ‏فيها حرص الدولة على حماية جميع مساجد مصر من أطماع المتطرفين ‏والمتشددين، وأن نملأ الدنيا علما وفقها وتنويرا وسماحة وتيسيرا وأن ‏نبرز الوجه الحقيقي الحضاري السمح لديننا الحنيف، وألا نسمح لأحد ‏كائنا من كان من جماعات الظلام باختطاف الخطاب الديني والمتاجرة به ‏مرة أخرى.‏



واتهم "عامر"، الأنظمة والحكومات السابقة بالفشل فى حماية المساجد من ‏التنظيمات والجماعات التكفيرية والمتطرفة التى خرجت من رحم جماعة ‏الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أنها السبب فى سيطرة هذه الجماعات التى ‏تتاجر بالدين الإسلامى الحنيف لدرجة أن هذه الجماعات نجحت فى ‏تسميم عقول الشباب المصرى، خاصة طلاب الجامعات من خلال ‏استغلالها لآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة لتحقيق مآربهم فى تكفير ‏الأنظمة والحكومات وإعطاء شرعية دينية لعملياتهم الإرهابية القذرة.‏



وطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم ‏جميع أنواع الدعم المادى والمعنوى للدكتور محمد مختار جمعة، وزير ‏الأوقاف، حتى ينجح فى تحقيق خططه وبرامج وزارته للقضاء نهائيا ‏على الخطاب الدينى المتطرف وتحرير الزوايا والمساجد الصغيرة داخل ‏العشوائيات والحوارى من جميع أصحاب الأفكار التكفيرية والمتطرفة.‏



وأعرب عن ثقته الكاملة فى الدكتور محمد مختار جمعة فى تحقيق هذا ‏الهدف، خاصة أنه نجح بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات ورؤى ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مكافحة الإرهاب الأسود بجميع صوره ‏وأشكاله، وكان فى مقدمة وزراء الحكومة الذين يشدون الرحال للمناطق ‏التي كان يسيطر عليها الإرهابيون فى شمال سيناء ولم يخش من هؤلاء ‏الإرهابيين الكفرة خوارج هذا العصر، مؤكدًا أن وزير الأوقاف من أنجح ‏وزراء الحكومة فى ملف مواجهة الإرهاب، واصفا إياه بأنه وزير شجاع ‏ونجح فى مواجهة الإرهابيين فى سيناء، مطالبا جميع الوزراء بانتهاج ‏أسلوبه فى التعامل مع ملف الإرهاب داخل شمال سيناء.‏

