فرج عامر: وزير الأوقاف شجاع ونجح في مواجهة الإرهابيين بشمال سيناء
الأحد 20/مايو/2018 - 02:30 م
إسلام شعراوي
أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التى أكد فيها حرص الدولة على حماية جميع مساجد مصر من أطماع المتطرفين والمتشددين، وأن نملأ الدنيا علما وفقها وتنويرا وسماحة وتيسيرا وأن نبرز الوجه الحقيقي الحضاري السمح لديننا الحنيف، وألا نسمح لأحد كائنا من كان من جماعات الظلام باختطاف الخطاب الديني والمتاجرة به مرة أخرى.
واتهم "عامر"، الأنظمة والحكومات السابقة بالفشل فى حماية المساجد من التنظيمات والجماعات التكفيرية والمتطرفة التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أنها السبب فى سيطرة هذه الجماعات التى تتاجر بالدين الإسلامى الحنيف لدرجة أن هذه الجماعات نجحت فى تسميم عقول الشباب المصرى، خاصة طلاب الجامعات من خلال استغلالها لآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة لتحقيق مآربهم فى تكفير الأنظمة والحكومات وإعطاء شرعية دينية لعملياتهم الإرهابية القذرة.
وطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم جميع أنواع الدعم المادى والمعنوى للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حتى ينجح فى تحقيق خططه وبرامج وزارته للقضاء نهائيا على الخطاب الدينى المتطرف وتحرير الزوايا والمساجد الصغيرة داخل العشوائيات والحوارى من جميع أصحاب الأفكار التكفيرية والمتطرفة.
وأعرب عن ثقته الكاملة فى الدكتور محمد مختار جمعة فى تحقيق هذا الهدف، خاصة أنه نجح بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مكافحة الإرهاب الأسود بجميع صوره وأشكاله، وكان فى مقدمة وزراء الحكومة الذين يشدون الرحال للمناطق التي كان يسيطر عليها الإرهابيون فى شمال سيناء ولم يخش من هؤلاء الإرهابيين الكفرة خوارج هذا العصر، مؤكدًا أن وزير الأوقاف من أنجح وزراء الحكومة فى ملف مواجهة الإرهاب، واصفا إياه بأنه وزير شجاع ونجح فى مواجهة الإرهابيين فى سيناء، مطالبا جميع الوزراء بانتهاج أسلوبه فى التعامل مع ملف الإرهاب داخل شمال سيناء.
واتهم "عامر"، الأنظمة والحكومات السابقة بالفشل فى حماية المساجد من التنظيمات والجماعات التكفيرية والمتطرفة التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أنها السبب فى سيطرة هذه الجماعات التى تتاجر بالدين الإسلامى الحنيف لدرجة أن هذه الجماعات نجحت فى تسميم عقول الشباب المصرى، خاصة طلاب الجامعات من خلال استغلالها لآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة لتحقيق مآربهم فى تكفير الأنظمة والحكومات وإعطاء شرعية دينية لعملياتهم الإرهابية القذرة.
وطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم جميع أنواع الدعم المادى والمعنوى للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حتى ينجح فى تحقيق خططه وبرامج وزارته للقضاء نهائيا على الخطاب الدينى المتطرف وتحرير الزوايا والمساجد الصغيرة داخل العشوائيات والحوارى من جميع أصحاب الأفكار التكفيرية والمتطرفة.
وأعرب عن ثقته الكاملة فى الدكتور محمد مختار جمعة فى تحقيق هذا الهدف، خاصة أنه نجح بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مكافحة الإرهاب الأسود بجميع صوره وأشكاله، وكان فى مقدمة وزراء الحكومة الذين يشدون الرحال للمناطق التي كان يسيطر عليها الإرهابيون فى شمال سيناء ولم يخش من هؤلاء الإرهابيين الكفرة خوارج هذا العصر، مؤكدًا أن وزير الأوقاف من أنجح وزراء الحكومة فى ملف مواجهة الإرهاب، واصفا إياه بأنه وزير شجاع ونجح فى مواجهة الإرهابيين فى سيناء، مطالبا جميع الوزراء بانتهاج أسلوبه فى التعامل مع ملف الإرهاب داخل شمال سيناء.
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