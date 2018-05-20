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مشاهدة مسلسل "ربع رومي" الحلقة الثالثة كاملة مباشر HD

الأحد 20/مايو/2018 - 02:24 م
مشاهدة مسلسل ربع رومي الحلقة الثالثة كاملة مباشر HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "ربع رومي" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"ربع رومي" بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمد سلام، إدوارد، وتدور الأحداث في إطار كوميدي خفيف حول شابين تعيش أسرة كلًا منهما في مستوى بسيط، ويسعى الشابين إلى تحقيق النجاح في عملهما، ويعمل والد أحداهما في هيئة الآثار، وإذا به يكتشف كنز؛ لكن لعنة ما تصيبه تحوله في كل مرة إلى شيء جديد، فيبدأ الجميع في البحث عن حل لهذه اللعنة.

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