تحذير شديد الأهمية بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة
الأحد 20/مايو/2018 - 02:23 م
الفجر
حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من توالى درجات الحرارة ارتفاعها، إذ يسود غدا الإثنين خامس أيام شهر رمضان المبارك، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.
وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا شمالا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 40 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 والصغرى 20 درجة.