تحذير شديد الأهمية بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من توالى درجات الحرارة ارتفاعها، إذ يسود غدا الإثنين خامس أيام شهر رمضان المبارك، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا شمالا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس.