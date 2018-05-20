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تحذير شديد الأهمية بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

الأحد 20/مايو/2018 - 02:23 م
تحذير شديد الأهمية بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة
أرشيفية
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الفجر
 
حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من توالى درجات الحرارة ارتفاعها، إذ يسود غدا الإثنين خامس أيام شهر رمضان المبارك، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا شمالا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 40  والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33  والصغرى 20 درجة.
المزيد عن: طقس الغد طقس الـ24 ساعة المقبلة طقس شهر رمضان درجات الحرارة الأرصاد الارصاد
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