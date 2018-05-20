"بيغوفيتش": العلاقات بين تركيا والبوسنة تعود إلى تاريخ طويل ومتجذر

قال عضو المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، بكر عزت بيغوفيتش، إن العلاقات بين تركيا والبوسنة تعود إلى تاريخ طويل ومتجذر.



وأوضح "بيغوفيتش"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه تم مناقشة خطوات انضمام البوسنة إلى حلف الناتو، إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا.



وأشار إلى أنه يطمح إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البوسنة وتركيا، وخاصة تجارة اللحوم والمواد الغذائية.