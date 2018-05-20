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تعليم بورسعيد: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني

الأحد 20/مايو/2018 - 02:23 م
تعليم بورسعيد: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني
وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
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جهندا عبد الحليم
 
قال الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه لم ترد أي شكاوى اليوم الأحد من امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأكد أنه قد أدى ٥٤٠٧ طالب وطالبة امتحانات الفيزياء عام، التدريب المهنى لغة انجليزية، ومواد تخصص بينما غاب منهم 44 طالبا من مختلف التخصصات.

واوضح أنه لا توجد أي مشكلات صحية أو أمنية أو صعوبات من الامتحان أو تأخير في توزيع الأسئلة.
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