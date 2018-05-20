أين تقع مدينة تطوان؟

تمتدّ مساحات مدينة تطوان المغربيّة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط الكائن في سلسلة جبال الريف وعدّة قمم جبلية.





وهي منطقة ذات طابع ريفي وفلاحي، وتمتاز باحتفاظها بالطابع الأندلسي الذي استمدّته من الحضارة الأندلسية التي قامت فوق أراضيها، وما زاد ثراء تاريخها عراقة وجود الروافد الثقافيّة ومدّها بكلّ ما يمتّ للثقافة بصلة.





تحمل مدينة تطوان المغربية لقب الحمامة البيضاء؛ وذلك نسبةً للتمثال الضخم المتمركز في وسط المدينة لحمامة ذات لون أبيض.