"مزيكا" تطرح دعاء "يارزاق يا كريم" لـ أحمد سعد احتفالًا بالشهر الكريم

طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية للنجم الفنان احمد سعد دعاء دينيا جديدا بعنوان "يارزاق يا كريم" من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

ويتناول الدعاء فضل الحرص على الدعاء والتقرب إلى الله لزوال الهموم والأحزان وتطهير القلوب.

تقول كلمات دعاء "يارزاق يا كريم":

يا فتاح يا عليم يارزاق يا كريم

يفتحها فى وشك ياللى تخاف رب العالمين

يا حى يا قيوم بادعيلك أنا كل يوم

إن غلطت يارب سامحنى شيل عنى الهموم