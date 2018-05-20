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رئيس جامعة بنها لعميد "تربية نوعية": العمل بروح الفريق وتنمية المواهب وضبط أعمال الكنترول مهمتنا الأولى (صور)

الأحد 20/مايو/2018 - 02:22 م
رئيس جامعة بنها لعميد تربية نوعية: العمل بروح الفريق وتنمية المواهب وضبط أعمال الكنترول مهمتنا الأولى (صور)
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محمد نبيل
 
استقبل الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، اليوم، الدكتور محمد ابراهيم العميد الجديد لكليه التربيه النوعيه والدكتوره سيده صقر المدرس بقسم التربيه الفنيه بالكليه وعدد من الطلاب.

واستعرض خلال اللقاء عدد من اللوحات الفنيه من انتاج الطلاب بقسم التربية الفنية بالكلية، مؤكدًا على ضرورة تنمية المواهب ومزجها بالعلم، وأن تعمل الكلية بعيدًا عن الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد

وشدد على أهمية تفعيل ممارسات الجودة حتى تتمكن الكلية من الحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أهمية ضبط أعمال الكنترولات والانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج وفقًا للتوقيتات التي سبق أن تم تحديدها من خلال مجلس الجامعة.
رئيس جامعة بنها لعميد "تربية نوعية": العمل بروح الفريق وتنمية المواهب وضبط أعمال الكنترول مهمتنا الأولى (صور)
رئيس جامعة بنها لعميد "تربية نوعية": العمل بروح الفريق وتنمية المواهب وضبط أعمال الكنترول مهمتنا الأولى (صور)
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