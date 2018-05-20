متحدث الكهرباء: فتح مظاريف محطة الحمراوين أمام الجميع دليل على الشفافية



وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن المحطة تشمل على ميناء لتخزين الفحم، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتأمين احتياجات مصر من الطاقة.



وأضاف أن فض مظاريف المناقصة الخاصة بمحطة الحمراوين في مجلس الوزراء، تعد سابقة لأول مرة تحدث ودليل على الشفافية، حيث هناك 3 تحالفات تقدمت لتنفيذ المشروع.



قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن محطة الحمراوين أول محطة تعمل بالفحم النظيف في المنطقة، ومتوافقة مع البيئة.