تعرف على أفضل معالم مدينة إدنبرة

توفر مدينة ادنبرة الأجواء التاريخية في القصور والقلاع والكاتدرائيات والطرقات القديمة مع سحر الطبيعة في المروج الخضراء والجبال وفرص التسوق الراقي، واليوم نتعرف على أهم المعالم والوجهات السياحية في مدينة إدنبرة الساحرة.



البلدة القديمة

تضم البلدة القديمة في أدنبرة أجمل الاجواء التاريخية لعشاق سحر العصور الوسطى مثل القلاع والأزقة القديمة المرصوفة والمطاعم والمقاهي.

وتضم البلدة القديمة شارع رويال مايل التاريخي الذي شهد اهم صفحات تاريخ اسكتلندا وهو حافل بالمعالم التاريخية والمحلات التجارية والمقاهي ومحلات الهدايا التذكارية.



قلعة أدنبرة

تطل قلعة أدنبرة على الجبال في مشهد ساحر وتعد من اهم وأجمل القلاع في أوروبا وتتمتع بطراز العصور الوسطى الجميل الذي يجتذب آلاف السائحين



المتحف الوطني

يضم المتحف الوطني في ادنبرة أهم الكنوز والآثار الخاصة بتاريخ اسكتلندا حيث تضم مقتنيات المتحف الكثير من الحفريات والأدوات المعدنية والاواني والمنحوتات والملابس وغيرها والتيت عود الى عدة حقب مرت بها اسكتلندا مثل العصور الوسطى والعصر الفيكتوري وغيرها



قصر هوليرود هاوس

يعد قصر هوليرود هاوس من أهم القصور التاريخية في انجلترا حيث يقع في طريق رويال مايل بأدنبرة وقد أنشئ هذا القصر في القرن الـ16.

وأقام كل من شارل الأول وشارل الثاني والملكة ماري وشهد القصر أحداث تاريخية هامة وأقيم القصر بالقرب من الكنيسة القديمة هوليرود آبي التي أنشئت في القرن الـ11 على طراز العصور الوسطى ولم يبق منها سوى فنائها الرئيسي.



كاتدرائية سانت جايلز

تقع كاتدرائية سانت جايلز بالقرب من قصر هوليرود هاوس وقلعة أدنبرة وهي كنيسة تاريخية يعود تاريخ انشائها الى عام 1120، وتتمتع بعمارة قوطية مميزة بسحر العصور الوسطى.



الحديقة النباتية

لا يفوت زوار أدنبرة التوجه الى الحديقة النباتية الملكية وهي أقدم الحدائق النباتية في المملكة المتحدة حيث أنشئت عام 1670، وتعد هذه الحديقة احدى أرقى الحدائق النباتية على مستوى العالم وتقع على مساحة 70 فدان بمشاهد ساحرة من الطبيعة والمروج الخضراء وفصائل النباتات النادرة.



المهرجانات

تقدم ادنبرة العديد من الفعاليات والمهرجانات طوال العام مثل مهرجان ادنبرة الدولي ومهرجان ادنبرة للفنون ومهرجان ادنبرة للكتاب ومهرجان العلوم بالاضافة الأحداث الفنية والموسيقية وجميع هذه الأحداث تجتذب السائحين من أنحاء أوروبا والعالم.



مقعد آرثر

مقعد آرثر هو موقع من الطبيعة يشهد اقبالًا كبيرًا لما يقدمه من مشهد بانورامي للمدينة وهو بقايا بركان خامد قديم يستقطب عشاق المشي في الهواء الطلق ومشاهدة الغروب المذهل

