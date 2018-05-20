عالم أزهري: قانون الأحوال الشخصية الحالي قاطع للأرحام

قال الدكتور أحمد العشماوي، من علماء الأزهر الشريف، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي قاطع للأرحام محرض على الإثم والعدوان، وتسائل عن كيف يوصي القرآن والسنة بأهمية صلة الأرحام في حين أن القانون الحالي يحرم الآباء من إستضافة أبنائهم؟.





وأكد "عشماوي"، أن أخلاق الإسلام تحتم علينا صلة الأرحام لما لها من عظيم الفضل في حياتنا وامتثالا لقوله تعالي (واعبدو الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربي)، وقطع الأرحام يجعل الحقد والشحناء والبغضاء تحل محل الألفة والمحبة والرحمة، وتؤثر بالسلب علي الأجيال القادمة وتغرس في أنفسهم الإرهاب وعدم الانتماء.





وأضاف "عشماوي"، أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، ولكن إذا ما وقع تغرق الكثير من الأسر في العديد من المعاصي أبرزها حرمان الأبناء من صلة آبائهم سواء الطرف الحاضن الأب أو الأم، وهو ما يخلق أجيال غير أسوياء.





وأشار إلى ضرورة أن يتربي الأولاد بين أبويهم فالأم وهبها الله الحنان وسخرها لمساعدة أبنائها وتعليمهم كيفية الحياه والإعتماد علي النفس التي يتقنها الولد بحلول 7 سنوات والبنت عند 9 سنوات، وبعد هذا السن يكون الاحتياج الأكبر إلى الإحساس بالأمان والتوجيه والحزم وهو ما يتوافر عند الأب، لذا ينبغي أن يكون هناك تبادل للأدوار ورعاية مشتركة من أجل مصلحة الأولاد.



