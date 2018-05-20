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يمن الحماقي: نفتقد الرؤية الواضحة للتمكين الاقتصادي للفقراء (فيديو)

الأحد 20/مايو/2018 - 02:19 م
يمن الحماقي: نفتقد الرؤية الواضحة للتمكين الاقتصادي للفقراء (فيديو)
يمن حماقي
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ندى محمد
 
أكدت يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر لا تتخذ الاتجاه الصحيح في مكافحة الفقر والذي سيتم من خلال التمكين الاقتصادي للفقراء، مشيرة إلى عدم وجود رؤية فيما يخص هذا الشأن وما يتم من تحركات غير مجدية لهذا السبب.
وأضافت في حواره ببرنامج "صباح أون" على فضائية "اون لايف"، اليوم الأحد، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 200 مليار بفائدة 5% ذات أهمية كبيرة ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح، موضحة أن هناك فجوة شديدة في مصر بين الأحاديث والتصريحات وما يتم على أرض الواقع مما يقلل من تأثير عمليات التنمية على المواطن.
المزيد عن: يمن الحماقي الحماقي التمكين الاقتصادي للفقراء التمكين الاقتصادي
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