التحريات الأولية: ماس كهربائي وراء حريق سوق الخضار في بولاق الدكرور

أشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء إندلاع النيران بمحل سوق الخضار، دائرة قسم بولاق الدكرور.



تلقى اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق بمحل سوق الخضار بدائرة قسم بولاق الدكرور، وبالدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتبين أن المحل مقسم لباكيات لبيع السلع الغذائية، ونشوب الحريق بباكية لبيع الدواجن، وامتداده لباكية لبيع الخضراوات.



وتم السيطرة على الحريق بعد احتراق الباكية الأولي ونفوق عددا من الدواجن، والباكية الثانية واحتراق بعض الخضروات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي بالباكية الأولي وراء إندلاع النيران، وحرر محضرا بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.