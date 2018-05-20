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توريد 140 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الغربية

الأحد 20/مايو/2018 - 02:16 م
توريد 140 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الغربية
محافظ الغربية - أحمد ضيف صقر
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قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إن ما تم توريده حتى اليوم من محصول القمح بلغ 140 ألف و665 طن و648 كيلو.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بالمحافظة لهذا العام 134 ألف و963 فدان، وورد هذه الكمية اليوم إلى جميع الصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأصدر تعليمات مشددة بضرورة التسهيل على المزارعين والتيسير إجراءات التوريد المحصول لأقرب شون لتخفيف العبء على المزارعين.

وتقوم غرفة العمليات المشكلة برئاسة المحافظ بمتابعة الكميات التى يتم توريدها من المحصول بالصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا وتذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

كما أصدر تعليماته لأعضاء اللجنة بالمرور والمتابعة على الصوامع والشون والهناجر للتأكد من صلاحيه مكان تحزين المحصول، وأن التخزين يتم بطريقة أمنه وعمل الاحتياطات اللازمه لعدم اتلاف المحصول أو الضرر به والتزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها المنوط به على الوجه الأكمل.
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