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تطوير وترميم الأجزاء المتهالكة للجزيرة الوسطى بشارع ١٥ مايو شرق شبرا الخيمة

الأحد 20/مايو/2018 - 02:16 م
تطوير وترميم الأجزاء المتهالكة للجزيرة الوسطى بشارع ١٥ مايو شرق شبرا الخيمة
جانب من الجولة التفقدية
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محمد نبيل
 
أعلن عبدالحكيم القاضي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، اليوم الأحد، الانتهاء من تطوير وترميم الأجزاء المتهالكة وترميم السلاح الخرساني للجزيرة الوسطي وذلك علي طول الطريق بشارع ١٥ مايو بالحي، مشيرا إلي أنه جري عملية الإحلال والتجديد نظرا لحالة التهالك الشديدة للرصيف.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار تطوير وتحسين الطرق الموجودة بحى شرق، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بضرورة العمل على تحسين وتجميل الشوارع والميادين ورفع كفائتها، وتحسين جودة الطرق.

وكلف باستمرار رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق العامة والشوارع الداخلية لتقديم أفضل الوسائل لخدمة المواطنين.
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