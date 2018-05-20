اتحاد الكرة يكشف موقف حسام البدري من تدريب المنتخب

قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة كلف هاني أبوريدة بملف تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة القادمة.





وقال مجاهد عبر برنامج "الكرة في ملعبك" :" كوبر لم يتحفظ على تجديد عقده مع المنتخب سواء قبل أو بعد كأس العالم في روسيا والمجلس كلف هاني أبوريدة بإنهاء الملف مع الأرجنتيني بشكل رسمي".





وتابع:" حسام البدري مدير فني كبير ولكنه لم يطرح أو يتم ترشيح اسمه لأن الجبلاية لم تناقش بديل كوبر على مائدة المجلس حتى الأن وفي حالة رغبة كوبر في الرحيل سيكون البديل مدير فني أجنبي وليس مصري".