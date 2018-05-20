شيفروليه تكشف عن أيقونتها "سلفرادو 2019" بمحرك 4 سلندر تيربو
الأحد 20/مايو/2018 - 01:05 م
كشفت شيفروليه عن سلفرادو 2019 المحدثة في شهر يناير الماضي بخيارات مختلفة من المحركات، أضافت إليه بشكل مفاجئ خياراً جديداً وهو 4 سلندر تيربو.
الفئة الجديدة من سلفرادو تتميز بحصولها على المحرك الجديد كلياً المكون من 4 سلندر ومزود بشاحن تيربو بسعة 2.7 لتر، ينتج المحرك الجديد قوة تبلغ 310 حصان وعزم يصل إلى 472 نيوتن-متر. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. ينضم هذ المحرك إلى الخيارات الأخرى من المحركات والتي تشمل 6 سلندر بسعة 3.0 لتر لم تكشف عن أدائه، بالإضافة إلى هذا المحرك وفرت شيفروليه محركي V8 جديدين، الأول بسعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم يصل إلى 519 نيوتن-متر، والثاني بسعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم يصل إلى 624 نيوتن-متر. ترتبط محركات V8 بناقل حركة أوتوماتيكي مطور من 10 سرعات.
الجديد في هذه المحركات هو تقنية "إدارة الوقود المتغيرة"، والتي تساعد على توفير الوقود قدر الإمكان بإيقاف السلندرات الغير مطلوبة، ويمكنها أن توقف سلندر واحد وصولاً إلى 7 سلندرات، ما يعني أن سلفرادو من الممكن أن تعمل على سلندر واحد فقط.