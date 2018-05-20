شيفروليه تكشف عن أيقونتها "سلفرادو 2019" بمحرك 4 سلندر تيربو

كشفت شيفروليه عن سلفرادو 2019 المحدثة في شهر يناير الماضي بخيارات مختلفة من المحركات، أضافت إليه بشكل مفاجئ خياراً جديداً وهو 4 سلندر تيربو.





الفئة الجديدة من سلفرادو تتميز بحصولها على المحرك الجديد كلياً المكون من 4 سلندر ومزود بشاحن تيربو بسعة 2.7 لتر، ينتج المحرك الجديد قوة تبلغ 310 حصان وعزم يصل إلى 472 نيوتن-متر. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. ينضم هذ المحرك إلى الخيارات الأخرى من المحركات والتي تشمل 6 سلندر بسعة 3.0 لتر لم تكشف عن أدائه، بالإضافة إلى هذا المحرك وفرت شيفروليه محركي V8 جديدين، الأول بسعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم يصل إلى 519 نيوتن-متر، والثاني بسعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم يصل إلى 624 نيوتن-متر. ترتبط محركات V8 بناقل حركة أوتوماتيكي مطور من 10 سرعات.



