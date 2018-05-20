ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فنزويلا: نيكولاس مادورو يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأحد 20/مايو/2018 - 01:04 م
فنزويلا: نيكولاس مادورو يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
نيكولاس مادورو
طباعة
 

أدلى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية المبكرة فى بلاده، حيث فتحت مراكز الاقتراع فى فنزويلا أبوابها، اليوم، أمام ملايين الناخبين للمشاركة فى انتخابات رئاسية تقاطعها المعارضة، فيما يرجح فوز الرئيس نيكولاس مادورو بسهولة فيها.

 

ويواجه مادورو، وريث المبادئ السياسية لهوجو تشافيز رئيس فنزويلا من 1999 إلى 2013، المنشق عن تيار تشافيز هنرى فالكون، والقس الإنجيلى خافيير بيرتوتشى، وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 14 ألفًا و638 مركزًا، أبوابها عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلى لاستقبال 20.5 مليون ناخب مسجل فى هذه الانتخابات المبكرة التى تجرى فى دورة واحدة.

 

ومادورو هو الأوفر حظا للفوز فى هذا الاقتراع رغم أن 75% من الفنزويليين ليسوا موافقين على إدارته بعدما انهكهم نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه والكهرباء ووسائل النقل، إلى جانب غياب الأمن وارتفاع كلفة المعيشة، ويضاف إلى كل ذلك الرواتب المتدنية التى لا يسمح الحد الأدنى منها بشراء أكثر من نصف كيلوجرام من اللحم، وفضل مئات الآلاف من الأشخاص مغادرة البلاد.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 1:00:02 PM