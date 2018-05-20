فنزويلا: نيكولاس مادورو يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية المبكرة فى بلاده، حيث فتحت مراكز الاقتراع فى فنزويلا أبوابها، اليوم، أمام ملايين الناخبين للمشاركة فى انتخابات رئاسية تقاطعها المعارضة، فيما يرجح فوز الرئيس نيكولاس مادورو بسهولة فيها.

ويواجه مادورو، وريث المبادئ السياسية لهوجو تشافيز رئيس فنزويلا من 1999 إلى 2013، المنشق عن تيار تشافيز هنرى فالكون، والقس الإنجيلى خافيير بيرتوتشى، وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 14 ألفًا و638 مركزًا، أبوابها عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلى لاستقبال 20.5 مليون ناخب مسجل فى هذه الانتخابات المبكرة التى تجرى فى دورة واحدة.

ومادورو هو الأوفر حظا للفوز فى هذا الاقتراع رغم أن 75% من الفنزويليين ليسوا موافقين على إدارته بعدما انهكهم نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه والكهرباء ووسائل النقل، إلى جانب غياب الأمن وارتفاع كلفة المعيشة، ويضاف إلى كل ذلك الرواتب المتدنية التى لا يسمح الحد الأدنى منها بشراء أكثر من نصف كيلوجرام من اللحم، وفضل مئات الآلاف من الأشخاص مغادرة البلاد.