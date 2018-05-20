بهذا السعر.. مرسيدس تطرح إصدار جديد من الفئة "V"

كشفت شركة "مرسيدس" النقاب عن الموديل الخاص Night Edition من سيارة الفئة V، فهذا الموديل يمتاز بتجهيزات خاصة وعناصر تصميمية أنيقة.





وأوضحت الشركة الألمانية أن "الإصدار الليلي" من سيارة الفئة V يخطف الأنظار إليه باللون الأسود، الذي يكسو كلا من المرايا الجانبية وشبكة المبرد والعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 19 بوصة سباعية البرامق.





ويمتد اللون الأسود إلى المقصورة الداخلية ليكسو كلا من الفرش الجلدي والسقف الداخلي أيضا، ويتألق الموديل الخاص أيضا بمآزر AMG في الأمام والخلف، والتي تُضفي عليه طابعا رياضيا جذابا.





ولمزيد من الراحة يأتي الإصدار الليلي مجهزا بشكل قياسي بباقة صف السيارة للانتظار، والتي تشتمل على كاميرا 360 درجة لتسهيل عمليات المناورة وصف السيارة للانتظار.





وعلى صعيد الدفع، يعتمد الموديل الخاص على سواعد محرك الديزل 250 d بقوة 190 حصان ومعدل استهلاك يتراوح بين 8ر6 و 5ر7 لتر/100 كلم.





ومن المقرر أن تطرح مرسيدس الموديل الخاص Night Edition من سيارة الفئة V بحلول شهر يونيو القادم بسعر يبدأ من 260ر55 ألف يورو، أي ما يعادل نحو (1.1 مليون جنيه مصري).