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وزير الداخلية يتفقد الشوارع بالقاهرة والجيزة لمراجعة خطط التأمين (فيديو)

الأحد 20/مايو/2018 - 01:02 م
وزير الداخلية يتفقد الشوارع بالقاهرة والجيزة لمراجعة خطط التأمين (فيديو)
اللواء مجدي عبدالغفار
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ندى محمد
 
تفقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، الخدمات الأمنية في شوارع محافظتي القاهرة والجيزة للتأكد من انتشار القوات خلال شهر رمضان الكريم.

وعرضت فضائية "أون لايف" لقطات من الجولة والتي شدد خلالها الوزير على ضرورة اليقظة التامة واحترام قيم حقوق الإنسان ومساعدة كبار السن، فيما تفقد الخدمات المرورية بعدد من الميادين والمحاور.

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